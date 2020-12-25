В Petropavlovsk отзывается «рейд»

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post .

Основатель и бывший глава Petropavlovsk Павел Масловский по словам источников был отправлен на допрос. Ранее нынешний глава Petropavlovsk Денис Александров заявлял, что в столичном офисе «Покровского рудника» («дочка» Petropavlovsk) проходят обыски, и его вызывали в суд. В компании отметили, что возможно обыски «касаются людей, которые на данный момент не занимает никаких должностей в группе компаний».

Petropavlovsk является одной из самых крупных компаний по добыче золота в России. Основные активы сосредоточены в Амурской области. Главный акционер — компания «Южуралзолото» Константина Струкова и его семьи (24,39% акций).

Масловский подозревается в хищении средств «дочки» Petropavlovsk в составе организованной группы. Отмечается, что в деле нет потерпевшей стороны. Правоохранители интересуются покупкой офисного здания в Благовещенске, которое было аффилировано с Масловским. Согласно предоставленным данным, сумма ущерба измеряется в десятки миллионов рублей. Имеется ввиду сделка от 2018 года. В самой компании материалы дела не видели.

«Собрание акционеров компании этим летом инициировало независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Павел Масловский занимал должность генерального директора», — напомнили там.

Возможно также уголовное дело может быть связано с собранием акционеров «Покровского рудника» на тему смены органов управления. Однако, как утверждает источник Forbes, эти обыски – влияние конфликта в Petropavlovsk между Константином Струковым и Масловским.

Ранее корреспондент The Moscow Post подробно рассказывал о деятельности Струкова .

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