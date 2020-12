Названий популярний продукт, який викликає імпульсивність і депресію

Фахівці прийшли до спільної думки, що надмірне споживання цього продукту є однією з найпоширеніших і підступних причин набору ваги. Крім того, він може привести не тільки до зайвих кілограмів, але і до інших захворювань – від раку і діабету, до депресії.

У період з 1970 по 2000 рік споживання цього продукту зросло на 25%, а в наш час його додають практично в усі популярні страви і напої. Йдеться про цукор.

Дослідження вчених з Колорадського університету, про яке пише портал Eat This, Not That!, доводить, що цукор може негативно впливати не тільки на фізичне, а й психічне здоров’я.

Так, цей продукт відіграє роль у формуванні різних маніакальних форм поведінки, включаючи надмірну агресію, біполярний розлад, депресію, синдром дефіциту уваги (СДУГ) і ряд інших афективних розладів.

Це пояснюється тим, що фруктоза знижує енергію в клітинах організму, викликаючи у людини закладену природою реакцію кормодобиванія, аналогічну тій, яка виникає при голодуванні.

Саме така реакція може зіграти роль в стимулюванні імпульсивності, прагнення до новизни, швидкого прийняття рішень і агресивності, так як древнім людям доводилося здійснювати ризиковані вчинки заради їжі.

Також дослідники стверджують, що прагнення споживати більше цукру закладено в нашому мозку як еволюційний «шлях», що забезпечує наше виживання.

Але зараз всі доступні варіанти цукру у нас під рукою, цей «шлях до виживання» в сучасних умовах не має сенсу, що викликає стрес і депресію.

Крім того, гіперактивна реакція організму на цукор, викликана високим глікемічним індексом, може сприяти афективним розладам, говориться в дослідженні.

