Шестун получил приговор

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post .

Генпрокуратура просила суд назначить ему 20 лет лишения свободу, а также оштрафовать на 50 миллионов рублей и взыскать еще 64 миллиона рублей. Шестуна обвиняют по ст. 290, 159, 174, 289 УК (получение взятки, мошенничество, отмывание средств, незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Прокуратура считает, что во время своей работы в администрации он создал 47 компаний, которые были ему подконтрольны через аффилированных лиц. И без конкурса он предоставлял этим фирмам земли по сниженному ценнику.

В прошлом году Генпрокуратура РФ подала очередной иск к Александру Шестуну и еще 35 соответчикам, требуя изъять у них имущество, которое подвергалось сомнению в том, что оно досталось законным путем. Это 676 объектов недвижимости, в том числе 565 участков, которые были оформлены на 40 подконтрольных ему юрлиц. Проверка показала, что в его владении еще два базы отдыха на 274 миллиона рублей, 22 машины, которые вместе стоят около 27 миллионов рублей.

Шестуна арестовали еще в 2018 году после его видеобращения к Президенту России Владимиру Путину. Он сообщил об угрозах и давлении на него из-за протестов против размещения мусора на полигоне «Лесная». Шестун связан угрозы с выступлениями «против ликвидации Серпуховского района».

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