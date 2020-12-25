Гола Тіна Кунакі прощається з 2020 роком на березі моря

23-річна модель явно не залежна від соціальної мережі і повертається в онлайн-простір, тільки коли хоче поділитися чимось особливим. Наприклад, оголеним знімком. Модель з чудовою фігурою часто позує в купальниках, але на цей раз вирішила обмежитися тільки низом від бікіні, ледь помітним на засмаглому тілі. В якості декорацій – безлюдний пляж, високі пальми і охопленої захід.

До речі, судячи з підпису, це не єдина фотографія з серії: за тими, які Тіна «не наважилася опублікувати», вона порадила звертатися до @morganelay – до подруги, фотографа і автора серії.

: bilshe.com

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