Вексельберг «фарширует» «Останкино»?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , СК прекратил уголовное преследование первого заместителя генерального директора АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (ОМПК) Анатолия Черкасова, которому инкриминировалось уклонение от уплаты налогов с организации. Произошло это после того, как подозреваемый и компания выплатили в бюджет более 1 млрд рублей. Бенефициару комбината Михаилу Попову помог решить проблемы Виктор Вексельберг , который на самом деле может контролировать предприятие? Или же свою руку приложил кто-то из его многочисленных друзей — олигархов, журналистов и даже, как говорят недоброжелатели, криминальных элементов?

Дело закрыли действительно быстро: возбудили его лишь в начале 2020 года. Тогда предприятие подозревали в неуплате 678 млн рублей налогов. По версии силовиков, руководство компании, действуя через подконтрольные фирмы с целью минимизации налоговых обязательств, привлекло фиктивные организации и отразило в налоговых отчетах недостоверные данные.

Это не первый раз, когда ОМНК столкнулся с проблемами с налоговиками: по информации «Коммерсанта» , в 2008 году дочерняя структура комбината обвинялась в неуплате налога на доходы физлиц и единого социального налога в размере 9 млн рублей. Данное дело стало прецедентным: она было инициировано налоговиками, рассматривалось в арбитражном суде, а сотрудники привлекались в качестве свидетелей. Таким образом господин Попов вошел в историю.

А значит, в историю вошел и Renova Investment Limited, который выступает крупнейшим (24,6%) акционером ОМПК. Иностранная компания связана с Виктором Вексельбергом и его интерес к комбинату отнюдь не случаен — еще когда он был «бедным» студентом, он подрабатывал там разнорабочим. Эту историю миллиардер рассказывал «Форбсу» .

С тех пор, видимо, и проснулся его интерес к мясному бизнесу. В 90-х ему был подконтролен Брянский мясокомбинат и Староминский мясоптицекомбинат. В начале нулевых он захотел построить свой мясной холдинг и, видимо, у него получилось — «Останкино» (в группу входит и ОМПК) управляет двумя свинокомплексами, четырьмя мясокомбинатами и розничной сетью. Основатель и руководитель с момента создания «Останкино» — Михаил Попов. И его «руками» олигарх, вероятно, начал строить империю с конца 90-х.

Миллиардеров много, Попов — один

Попов пришел в ОМПК в 1998 году, при том это ему далось очень нелегко. Перед акционированием в начале 90-х на комбинат импортировали оборудования на 35 млн долларов, после — провели модернизацию производства на 10 млн долларов. Ходили слухи, что таким образом комбинат готовили для передачи «Черкизово», которое к концу 90-х попыталось получить контроль над предприятием.

И тут на сцену вышел Владимир Потанин со своим «Интерросом», которое владело небольшой долей комбината. Структура бизнесмена оспорила выкуп допэмиссии акций предприятия в интересах «Черкизово» и перехватила инициативу, приобретя весь дополнительный пакет. В сентябре 1998 года Потанин получил полный контроль над предприятием. А затем господин Попов вместе с группой неназванных инвесторов стал владельцем предприятия. Об этом писал «Коммерсант» .

Все это очень похоже на то, что с Потаниным могли договориться насчет передачи предприятия. И сделать это мог никто иной, как Вексельберг. Вряд ли бы Потанин стал сотрудничать с на тот момент мало кому известным Михаилом Поповым? Не его уровень.

И, кажется, спустя года Вексельберг благодарит Потанина за некогда оказанную услугу. Сейчас последний жарко спорит с Олегом Дерипаской по поводу будущего ГМК «Норникель». Дерипаска, чтобы усилить свое влияние, хотел выкупить у Вексельберга его долю в «Русале» (20,05%), но получил отказ. Ранее об этом рассказывал The Moscow Post .

Но Попов и сам не так прост, как может показаться. За ним могут стоять и другие интересные личности. До прихода в мясной бизнес он трудился в «Элбим-банке». Финансовое учреждение в начале 90-х контролировали люди из Ореховской ОПГ, писал «Росбалт» .

Как утверждают авторы портала «МЗК1» , якобы сперва банк хотели «захватить» чеченские боевики, но о передаче «солнцевским» с управляющим кредитной организации смог договориться лидер группировки Сергей Тимофеев («Сильвестр»). В 1993 году управляющий «Элбим-банком» Сергей Морозов подвергся нападению, поэтому и согласился уйти «под крыло» криминальных элементов. Как утверждают злопыхатели, тогда Попов мог завести «правильные» знакомства, которые затем сыграли свою роль в получении им контроля над ОМПК.

После «Элбим-банка» он перешел в инвестиционную компанию «Абсолют», где вступил в должность гендиректора. Компанию контролировал миллиардер Александр Светаков, которого слухачи тоже не раз подозревали в связях с криминальным миром.

Банк «Абсолют» предоставлял средства для девелоперских проектов «Капитал груп», которой владели Владислав Доронин, Павел Тё и Эдуард Берман, сообщал «Форбс» . Как уверяют злопыхатели, якобы бизнес Павла Тё мог курировать Аслан Усоян также известный как вор в законе «Дед Хасан». Получается, что «Абсолют» мог фактически финансировал бизнес, который, по слухам, был связан с преступным миром?

А ведь именно Светаков мог познакомить Попова с Потаниным. Оба миллиардера увлекаются горными лыжами. А как известно, бизнесмены довольно часто «наводят мосты» в неформальной обстановке.

Владимир Потанин увлекается горнолыжным спортом

Охота и офшоры

На этом интересные связи Попова не заканчиваются. Согласно «Руспрофайлу» , в 2015-2019 годах вместе с главредом «Комсомольской правды» Павлом Гусевым он владел «Русской охотой», которая работает в сфере охоты, отлова и отстрела диких животных в Тверской области. Такой вид досуга любим многими российскими чиновниками, а значит занимаясь бизнесом в этой сфере можно завести множество полезных знакомств.

Связь с господином Гусевым может объяснять тот факт, что о предпринимателе весьма сложно найти информацию в СМИ. При этом в самом «Московском Комсомольце» могут проталкиваться интересы Попова. В частности, издание освещало историю о том, как застройщики «покусились» на территорию близ Останкинского мясокомбината. Такому возможному соседству на предприятии оказались не рады, поскольку это может быть чревато рекультивацией всей промзоны, а значит есть риск, что это коснется и ОМПК.

И хотя физически комбинат находится в России, записан актив на иностранные конторы. Как сообщал «Абирег» , 24,6% компании принадлежит Renova Investment limited, зарегистрированной в Белизе. Соучредителями также выступают Absi Enterprises limited (Белиз), Honeydrops equities inc. (Виргинские острова) и Bellmar Capital Investment limited (Белиз).

Самому господину попову непосредственно принадлежит 17 фирм. При этом многие из них имеют признаки фиктивности: нулевую выручку, минусовую прибыль и минимум сотрудников. Интересно, куда в таком случае могут «утекать» денежки? Возможно, в этом как-то замешана кипрская «Мюренн Холдинг Лтд», которая вместе с Поповым владеет «СК Нахабино».

Сам ОМПК, помимо упомянутых ранее налоговых скандалов, «светился» и в других некрасивых историях. Как писала «Сфера.фм» , Россельхоз недавно открыл способ сверхскоростного перемещения баранины. Следите за руками: 7 декабря некое ООО «Старт» из Воронежской области произвело 13 тонн охлажденной баранины на производственной площадке обособленного подразделения ОМПК в Смоленской области. 650 голов овец и баранов поступили на ОП «Гагарин-Останкино» в 16:37, уже в 16:38 всю партию переработали, а спустя три минуты мясо доставили в Смоленск. В 16.54 баранину снова переместили на площадку ОП «Гагарин-Останкино», а оттуда отправили в Москву к некоему ИП. Все это следует из специальной ГИС «Меркурий». Что это за поистине сверхзвуковые скорости?

Упоминался комбинат и в другой скандальной истории — в 2015 году стало известно, что Останкинский мясокомбинат в Гагарине сливает тонны крови со скотобойни прямо в землю без обработки и дезинфекции. Об этом рассказывала «Реадовка» .

Кровавая река выглядит жутко!

По всей видимости, руководству ОМПК безразлична не только экология, но и здоровье граждан. Как писал РБК , летом этого года Роскачество выявило антибиотик в сервелате, произведенном на ОМПК. На аналогичном предприятие ловили и в 2017 году.

А недавно стало известно, что Попов займется новым направлением: связанная с ним «Ресторантрест» вероятно запустит фуд-холл в столице площадью 2,5 тысячи кв.м. и стоимостью до 300 млн рублей. Страшно представить, чем в таком случае он может кормить клиентов…

Господин Попов, кажется, привык, что ему все — как с гуся вода. За это ему стоит сказать «спасибо» своим покровителям? Вот и в этот раз Виктор Феликсович помог ему быстро «расправиться» с налоговыми проблемами?

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