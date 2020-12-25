Мираторг отсудился на «троечку», Или Линники остались без миллиона

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , на состоявшемся накануне в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти заседании суда по делу нашего издания против ООО АПХ «Мираторг» последний одержал пиррову победу. Суд решил частично удовлетворить иск владельцев компании, братьев Александра и Виктора Линников, обидевшихся на несколько фраз в нашем нашумевшем материале «С мира по торгу…» .

Победа пиррова потому, что информация о деятельности компании Линников за время процесса дошла до еще больше аудитории. Так что главный посыл всего этого процесса, на который могли рассчитывать братья Линники, у них не прошел. Кроме того, победа еще не окончательная. Мы продолжим бороться за наши и ваши, читателей, права — решение обязательно будет обжаловано.

Тем более, далеко не все претензии Линников были признаны обоснованными. Из семи фраз, с учетом постоянных уточнений и дополнений иска от братьев Линников (как будто, не знали, за что прицепиться) иск постановил признать порочащими честь и деловую репутацию «мясных» олигархов только по трем.

В случае с одной фраз из них Линники оспаривали тезис о том, что средства от кредитов, взятых частным бизнесом (среди такового и бизнес Линников) могут перечисляться на офшорные счета в компании за рубежом. Как известно, ООО АПХ «Мираторг», имея колоссальные прибыли в нашей стране (22 млрд рублей за 2019 год), полностью записана на кипрские компании «Агромир» и «Саудейд Энтерпрайис Лимитед».

В этой фразе компания не упоминается вообще, но Линники посчитали, что в общем контексте якобы сообщалось о совершении их АО АПХ «Мираторг» каких-то противоправных действий. Но ведь перечисление денег между счетами компаний, включая зарубежные, само по себе вообще, в принципе, не является преступлением. Так чем же оскорбились Линники? Или мы чего-то не знаем об их офшорной деятельности?

Вопросы к компании по поводу её денег и офшоров остаются. Например, можно было бы и спросить о работе другой их дочерней структуры — ООО «Мираторг-Брянск». Она, точно также, как и головная компания, принадлежит кипрским офшорам «Агромир» и «Саудейд Энтерпрайис Лимитед». А в графе прибылей у неё за 2019 год указано минус 598 млн рублей при нулевой выручке. Не кажется ли это странным?

Еще одна фразой, которая возмутила Линников, и которую суд постановил признать порочащей, звучит так: «Госбанк находится в доле с частной структурой, которая ведет бизнес фактически за государственные средства налогоплательщиков. А потом им же продает продукцию».

Дело в том, что доли одной из дочерних компаний «Мираторга», ООО «Брянская мясная компания», находятся в залоге у государственного банка «ВЭБ.рф». Доля находится в залоге до полного возвращения кредитов, предоставленных еще с 2010 года. Предоставлялись они и позднее. Например, в 2015 году ВЭБ.рф выдал той же Брянской мясной компании кредит на $425 млн., об этом писал «Интерфакс» .

Так что же в этой фразе не соответствует действительности, чью честь порочит? Позиция истцов и суда в этом смысле видится очень размытой. Ведь доли компании действительно в залоге, а развитие бизнеса происходило, в том числе, на кредитный средства, выданные банком?

Третья фраза, требования по которой удовлетворили: «О каких конкурентах компании братьев Линник можно говорить, когда они имеют фактически неограниченное государственное финансирование в виде кредитов. Конкурентам такое и не снилось».

«Мираторг» — внушительная структура, многое из работы которой действительно, скорее всего, и не снилось конкурентам. Все последние годы «Мираторг» расширялся, получая кредиты, как уже упоминалось, в госбанках, и не только в ВЭБе. В том же 2015 году кредит «Мираторгу» предоставлял и «Сбербанк» — сразу на 7,6 млрд рублей. Об этом писало РИА «Новости» . Их количество и объем действительно могут показаться неограниченными. Так что в этом порочит репутацию холдинга? Кажется, кто-то излишне скромничает. Или же во всем стремится усмотреть недобрый умысел?

«Эксперт» от олигархов

Решению суда предшествовали выводы лингвистической экспертизы, на которой очень сильно настаивали истцы. Хотя любому, владеющему русским языком, понятно, что придирки к фразам сомнительны. Тем более, были сомнения в неангажированности экспертов, которых хотели бы привлечь «оскорбленные» олигархи.

Ранее они предоставили внесудебное заключение, приготовленное ООО «ЦЛЭ «ЛИГА». Дело в том, что одним из учредителей и специалистом компании является Щербань Галина Евгеньевна. В производстве Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти сейчас находятся три дела о защите деловой репутации, где истцом выступает «Мираторг» и братья Линники, а ответчиком — наша редакция. И в каждом из дел истцы предлагали проводить лингвистическую экспертизу в ООО «ИНДиСЭК».

Но единственным экспертом компания предлагала ту самую Щербань Галину Евгеньевну. Таким образом, можно предположить факт ангажированности, ведь «Мираторг» и Линники на регулярной основе привлекают в качестве эксперта госпожу Щербань. Тем не менее, экспертиза была проведена, её выводы следуют из решения суда. При этом ходатайство стороны ответчиков о проведении повторной экспертизы было отклонено – непонятно на каких основаниях.

«Полляма» на брата

В случае с оставшимися фразами, которые не понравились Линникам, от трех они отказались сами, поняв бесперспективность попыток доказать их порочность. Еще по одной фразе, которая, опять же, касалась сотрудничества с госбанками (ну где же логика?) суд отказал. Кроме того, суд отказал в возмещении морального вреда братьям — каждый из них, обладая многомиллионным состоянием, требовал по 500 тыс. рублей.

В сухом остатке мы имеем спорное судебное решение и олигархов, которые давно уже повадились судиться с журналистами, смеющими рассказывать об их работе. При этом сторона истцов будто пыталась затянуть процесс, постоянно уточняя требования, и запрашивая новые ходатайства. Мотивы истцов сомнительны.

Настораживают и попытки договориться с редакцией со стороны неких неизвестных лиц. Еще до начала разбирательств неизвестные, представившиеся людьми, связанными с Линниками, потребовали у главного редактора The Moscow Post Алексея Козлова «сдать» заказчика материала. Позднее за урегулирование проблем с братьями-бизнесменами они запросили по полмиллиона за каждого Линника. И эти персонажи очень удивились, узнав, что никакого заказчика не было и в помине — просто бурная деятельность «колбасных» предпринимателей не может не привлекать внимания.

Под сомнение истинные мотивы исков агрохолдинга «Мираторг» ставит и адвокат Александр Чангли:

«Для нас очевидно, что никаких порочащих сведений в отношении компании «Мираторг» наши издания никогда не давали и речь идет только о том, что в своих статьях журналисты затрагивают те темы, которые волнуют народ: и строительство свинарников рядом с местами воинских захоронений и другие темы, которые должны обсуждаться в обществе, и без открытого освещения которых не может быть построения нормального государства».

Мы же еще раз напоминаем нашим уважаемым читателям, что являемся официально зарегистрированным в России СМИ, работаем в строгом соответствии с законом, и все решения суда и по этому, и по другим делам, исполняем в установленный срок.

Однако огорчает тот факт, что суды поддерживают иски на независимые СМИ от крупных холдингов. Их действия можно расценить, как давление на прессу, тогда как от работы таких структур, включая «Мираторг», зависит функционирование нашей экономики, а также жизнь и здоровье граждан. Их работа представляет общественный интерес, и мы, как журналисты, будем и дальше правдиво информировать людей об их деятельности.

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