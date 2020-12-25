Историка Соколова приговорили к тюрьме

Об этом передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Октябрьского суда в Санкт-Петербурге.

Суд признал его виновным в убийстве и незаконном хранении обреза. Смягчающими обстоятельствами сработали наличие у него двух малолетних детей, престарелых родителей, научных достижений и признание им вины.

Судебные заседания шли в открытом режиме в формате телетрансляций. Пустить слушателей в зал было невозможно из-за пандемической ситуации.

Напомним, что убийство было совершено в ночь на восьмое ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.

Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.

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