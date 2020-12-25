Экс-Nikita Анастасия Кумейко покорила нежным образом в кожаной юбке плиссе

Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в смелом образе и рассказала о чувствах

На фото звезда позировала в юбке из кожы. Красотка была без бюстгальтера и показалась топлес, сбросив пиджак, который держала в руках. Волосы Анастасия оставила распущенными, а показалась в профиль. Кумейко закрыла глаза от удовольствия, а руками прижала бюст, чтобы ничего не засветить. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

“Я чувствую как ты дышишь

И я так сильно, так сильно…”, – написала красотка под фото.