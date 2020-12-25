Джей Ло и Алекс Родригез передумали жениться

Решение пока неокончательное, однако исполнительница хита Love Don’t Cost a Thing все чаще думает о том, стоит ли ей вообще связывать себя узами брака с женихом.

Помолвка Алекса Родригеза и Дженнифер Лопес состоялась весной 2019 года: спортсмен опустился на одно колено перед возлюбленной на берегу океана, на Багамах, и подарил ей кольцо с внушительным бриллиантом. Фото удивленной звезды, ее слезы радости, миллионы лайков со всего мира — те снимки стали одними из самых обсуждаемых в марте.

Пара начала подготовку к свадьбе, однако до долгожданной церемонии бракосочетания дело пока так и не дошло: певица уже дважды ее отменила — пандемия внесла серьезные коррективы в планы артистки.

В интервью Энди Коэну Дженнифер рассказала, что постоянные переносы долгожданного события заставили пару задуматься, нужно ли им вообще бракосочетание. «Мы уже говорили об этом. Перед нами встали вопросы: „Мы поженимся? Или не стоит? Что это значит для нас?“ Все сводится к личному. Однако спешить определенно некуда», — подчеркнула 51-летняя звезда.

Дженнифер также вспомнила, как отменила свадьбу летом: «Это было очень грустно, потому что мы должны были пожениться в июне. В марте или апреле подумали: »Возможно, ничего не выйдет». Италия на тот момент была худшим местом в мире. А мы собирались пожениться именно там. И тогда я сказала: »Ладно, придется все отменить». И мы отменили».

Все это, да и многое другое, заставило Лопес взглянуть на необходимость бракосочетания под другим углом: певица подумала, а не повторить ли им с Алексом судьбу Курта Рассела и Голди Хоун, которые, несмотря на то, что вместе более 35 лет, все еще не связали себя узами брака.

«То же самое с Голди и Куртом. Ты думаешь: „А тебе действительно это нужно?“. Все произошедшее дало нам возможность сделать паузу и подумать обо всем. Пока свадьба остается под очень большим вопросом, и я думаю, что, возможно, она все же нужна нам, но нет никакой спешки, все произойдет, когда произойдет», — заключила певица.

Поклонники надеются, что Джей Ло и Алекс Родригез все-таки поженятся и, возможно, станут родителями. Напомним, что от бывшего мужа Марка Энтони Лопес воспитывает 12-летних двойняшек — сына Макса и дочь Эмми. Для певицы брак с Родригезом станет уже четвертым, а для Алекса — вторым.

Джей Ло станет не только отличной супругой, но и хорошей мачехой двум дочерям Алекса от первого брака с Синтией Скертис: 16-летней Наташе и 12-летней Элле. Впрочем, она уже стала их подругой — девушки отлично ладят с певицей, проводят с ней много времени и сопровождают на всех концерта и в семейных поездках.

: Новости Ю