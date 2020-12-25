Зимний авитаминоз: какие продукты восполнят дефицит витаминов

Они помогут насытиться нужными микроэлементами.

В зимний период нам не хватает целого ряда витаминов. Компенсировать дефицит нужных веществ можно с помощью правильного рациона питания. Чтобы пополнить запасы витаминов, увеличьте потребление свежих овощей и фруктов, рекомендует диетолог Янина Дубовик.

Во-первых, диетолог советует в сезон авитаминоза разнообразить ваш рацион микрогрином. Сейчас это тренд мировой кулинарии и здорового питания. Микрозелень обычно добавляют в салаты, смузи, или используют как гарнир.

У продукта есть сразу несколько преимуществ: доступен круглый год, не требует термической обработки и подходит для любой диеты. В таких миниатюрных растениях вы найдете запас клетчатки и витаминов. Диетолог советует добавлять зелень к готовым блюдам без термообработки – так сохранится пищевая ценность.

Как отметила Дубовик, микрогрин содержит высокие концентрации витаминов, антиоксидантов, противовоспалительных и противоопухолевых веществ. Их там даже больше, чем в зрелых фруктах. Употреблять этот полезный продукт, по словам диетолога, можно абсолютно всем.

Второе правило рациона питания зимой: есть овощи, ведь это еще один источник витаминов. Диетолог советует употреблять не менее 350 граммов овощей в день.

Включите в свой рацион такие продукты:

— морковь, капуста, шпинат, горошек (содержат витамин А);

— сельдерей, брокколи, брюссельская капуста, репа и редис (витамин С);

— спаржа и листья салата (витамин Е);

— грибы и авокадо (витамин D);

— помидоры и капуста (витамин Р);

— картофель, помидор и фасоль.

: Новости Ю