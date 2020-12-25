Тіна Кароль презентувала воскову свічку у вигляді себе

Українська співачка Тіна Кароль, яка за чутками вагітна від молдавського музиканта Дан Балана, майже нічого не розповідає про особисте життя. Шанувальники вважають, що їхні стосунки зародилися на проекті Голос. Сама ж артистка ці чутки не підтверджує, а продовжує жити своїм життям і займатися творчістю. Повідомляє Clutch.

Не так давно Тіна Кароль презентувала свічку, приурочену до 15-річчя її творчості. На Instagram-сторінці магазину зірки написано, що це колаборація Tina Karol x Teplo Candle.

Про те, що свічка з ароматом сандалу зображує конкретно Тіну, в публікації не сказано ні слова. Однак в рисах самої жінки, її фігурі та обличчі, вгадується Кароль.

Співачка опублікувала відео з продукцією, супроводивши його чуттєвим віршем. Ролик за короткий час набрав десятки тисяч лайків і коментарів.

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Допис, поширений Тина Кароль (@tina_karol)

: trserial.net.ua