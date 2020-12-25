Щоденна помилка у вживанні кави може підвищити цукор в крові

Практично кожна людина п’є каву з ранку. Для багатьох це просто звичка, для інших – спосіб стати бадьоріше після безсонної ночі. Найчастіше каву починають пити відразу після пробудження, проте в цьому випадку ранковий напій може завдати великої шкоди здоров’ю.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим в The British Journal of Nutrition, вживання кави перед сніданком негативно впливає на рівень цукру в крові. Щоб довести це, група з 30 здорових людей пройшла три різні експерименти.

У першому вони виспалися, після чого з ранку випили каву. У другому учасники прокидалися на п’ять хвилин кожну годину протягом ночі, а потім також пили каву. У третьому добровольці не спали всю ніч, після чого їм дали міцну каву за 30 хвилин до сніданку.

У всіх трьох сценаріях дослідники контролювали рівень глюкози в крові учасників. З’ясувалося, що одна ніч поганого сну не обов’язково вплинула на рівень цукру та інсуліну в крові. Однак, коли після безсонної ночі учасники дослідження пили каву перед сніданком, їх рівень цукру в крові злітав на 50%.

Іншими словами, цей показник порушується, коли перше, що людина робить, – це п’є каву до сніданку, особливо поле поганого сну або повної його відсутності. Дослідники вважають, що це можна виправити, якщо після пробудження спочатку поїсти, а потім випити кави.

Крім того, фахівці впевнені, що якщо вживати каву в «правильний» час, він може принести користь організму. Наприклад, цей напій зменшує болючість м’язів після тренувань, покращує настрій і знижує ризик депресії.

Також завдяки антиоксидантам напій здатний захистити від декількох хронічних захворювань, в тому числі хвороб серця і раку, а також зменшити жирові відкладення.

: ukrhealth.net

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