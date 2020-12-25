Слава Камінська поділилась милою сімейною світлиною

Слава Камінська, відома українська співачка та солістка гурту “НеАнгели”, поділилася зі своїми шанувальниками милим фото, на якому зображена разом з дітьми. Світлину вона опублікувала на сторінці в Instagram.

У створенні красивих кадрів брав участь колишній чоловік артистки Едгар Камінський. Незважаючи на розлучення, експодружжя підтримує дружні та теплі стосунки. Вони часто проводять час разом та влаштовують свята своїм дітям.

Фото були зроблені на день народження сина Слави Камінської. На фоні новорічної ялинки співачка ніжно обіймає своїх дітей. В будинку панує справжня казкова атмосфера. Все прикрашено красивими гірляндами та новорічними атрибутами. Одягнена Камінська в темну сорочку зі стильним принтом.

У дописі солістка гурту “НеАнгели” написала чудові слова про своїх дітей. Вона вважає, що головною її метою є зробити сина та дочку щасливими. Вона прагне подарувати малечі незабутні моменти, веселі дні та величезну кількість позитивних емоцій. Слава обіцяє завжди любити, оберігати та бути прикладом для своїх дітей.

Едгар Камінський теж опублікував сімейне фото у своїх соцмережах. Він звертається до колишньої дружини зі словами: “Наша мета – зробити дітей щасливими, і я точно знаю, у нас це вийде”.

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Допис, поширений Слава Каминская (@babaslavka)

: wona.com.ua