Диетологи назвали продукт, продлевающий жизнь

Многие продукты питания на самом деле являются настоящими кладезями витаминов и полезных веществ, которые способствуют продлению жизни. Даже обычный яблочный уксус может стать ценным источником полезных элементов. Добавление его в рацион поможет снизить риск развития заболеваний сосудов и сердца, а также нормализовать уровень холестерина в крови и предотвратить скачки глюкозы. Некоторые люди применяют яблочный уксус как средство лечения сахарного диабета.

Американские ученые изучили влияние этого продукта на холестерин и триацилглицерины (сложные эфиры глицерина и высших жирных кислот). В группе испытуемых, которая употребляла уксус, индекс заболеваемости сердечными недугами был гораздо ниже. Также оказалось, что уксусная кислота на основе яблок способствует снижению артериального давления и способствует похудению.

Уксусом можно заправлять овощные салаты и добавлять его в некоторые блюда.

: Новости Ю