Юлия Санина из “Танців з зірками” удивила нестандартным образом

Солистка группы The Hardkiss и финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина впечатлила новым дерзким образом

Красотка поделилась задорными совместными фото со своими одногруппниками в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новых кадрах Санина, а также ее муж и гитарист The Hardkiss Валерий Бебко позируют со своими одногруппниками – Климом Лисюком и Евгением Кибелевым. Фото сделаны на съемочной площадке праздничного выпуска программы «Світське життя».

Как единственная девушка и солистка группы, Санина не могла не выделиться из коллектива привлекательным образом. В то время как ее одногруппники выбрали темные наряды, девушка пришла на программу в роскошной белой блузе и синей юбке. Изюминкой ее образа стали длинные косички и синяя помада в тон юбке.

«Отличная компания на Новый Год», «Напиши Тине она скучает без тебя», «Пупсы», «Красивые», «Этот образ напоминает мне смурфетту», – пишут люди.