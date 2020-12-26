Медики назвали необычные признаки рака крови

Подобное ощущение испытывал каждый из нас.

Целый ряд неожиданных и неочевидных симптомов может указывать на заболевание раком крови. По данным организации Leukemia Care, одним из самых неочевидных признаков являются приступы «ночной потливости» — слишком сильное потоотделение и чувство обжигающего жара в ночные часы. В качестве иных тревожных симптомов специалисты называют мышечную слабость, чувство усталости, одышку, головокружение и слишком частое сердцебиение.

«Лейкемия также может проявляться в виде небольших синяков на коже и в виде кровотечений из носа, — рассказали врачи. — При этом, также могут начать кровоточить десны. На характер лейкимических симптомов может влиять возраст — у больных в возрасте от 25 до 64 лет с большей вероятностью могут проявиться такие симптомы заболевания как усталость и синяки, а также — кровотечения или же постоянные повторные заражения инфекциями». Чувство слабости или одышки, боль в суставах или постоянная повышенная температура также могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания.

Люди, которые постоянно страдают от потери веса или увеличения лимфатических узлов вместе с другими симптомами тоже находятся в группе риска.

: lenta.ua