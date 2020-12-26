Лікарі розповіли, який предмет одягу потрібно знімати перед сном

Взимку всі намагаються утеплитися: хтось дістає з шаф в’язані светри, інші вибирають рукавиці і шкарпетки в тон пуховикам, деякі навіть надягають вовняні піжами. Однак занадто теплий одяг не завжди корисний для організму, особливо під час сну, вважають лікарі.

Перед тим, як відправитися спати, фахівці радять знімати шкарпетки. Причому, неважливо, бавовняні вони або вовняні, – спати краще без них.

“Дослідження показують, що для того, щоб краще спати, потрібно навіть виймати ногу з-під ковдри. Це дозволяє знизити або відрегулювати температуру тіла. Так, наприклад, роблять немовлята, у яких часто одна ступня або одна рука знаходяться зовні», – прокоментував Le Figaro невролог Олександр Аранда.

Ноги можна зігріти за 30-90 хвилин до сну, але під ковдрою шкарпетки не знадобляться, стверджує фахівець. Під час сну температура тіла знижується, але кінцівки стають теплішими.

Якщо надіти шкарпетки, судини стануть розширюватися під час сну, в такому випадку сон буде перериватися.

Аранда нагадав, що перед сном потрібно також провітрити спальню, щоб температура повітря була приблизно від +16°C до +19°C.

: ukrhealth.net

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