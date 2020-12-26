Диетологи назвали неожиданные свойства бананов

Бананы — это, пожалуй, один из самых популярных зимних фруктов. Однако доступность не делает продукт менее полезным, чем остальные, более дорогие варианты. Трудно найти человека, который не любит бананы. Эти сладкие фрукты у многих ассоциируются с детством — беззаботной порой.

Но эти сладкие вкусные фрукты могут принести огромную пользу для здоровья. Какими же необычными полезными свойствами обладают бананы:

Бананы богаты углеводами (фруктозой и крахмалом), что помогает быстро утолить голод. Бананы — прекрасная добавка к завтраку или легкий перекус. Их всегда можно захватить с собой на тренировку или дать ребенку.

Бананы содержат аминокислоту триптофан — предшественник серотонина и витамины группы В. Эти фрукты помогают бороться со стрессом, повышают настроение, улучшают внимание и мозговую деятельность, помогают победить депрессию, снимают мышечную усталость, улучшают сон и помогают при предменструальном синдроме. Помогают бананы и при похмельном синдроме.

Наличие в бананах пищевых волокон, обладающих обволакивающим действием, помогает при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта (антацидном гастрите, болезни Крона, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки) и болезнях органов дыхания (при першении в горле и бронхите применяют молочный коктейль с какао и бананом или банан с медом). Снижает уровень холестерина при атеросклерозе.

Высокое содержание калия помогает при заболеваниях сердца (снижает риск сердечного приступа), нормализует давление крови, является профилактикой образования камней в почках. Кроме того, употребление бананов после спортивной тренировки снимает боль в мышцах.

В бананах содержатся большое количество природных антиоксидантов (витамины С и Е), также фрукты богаты витаминами группы В, что улучшает состояние кожи и ногтей и является профилактикой естественного старения организма и онкологических заболеваний (например, рака прямой кишки).

Можно использовать бананы в детском и диетическом питании, так как эти фрукты не вызывают аллергических реакций организма.

При повышенной кровоточивости десен или носовых кровотечениях можно есть бананы, в которых содержится много витамина К. А вот после инсульта или инфаркта, тромбофлебите и варикозном расширении вен бананами злоупотреблять не стоит!

Царапины, мозоли, ссадины и даже бородавки заживают быстрее, если кожуру банана приложить к ним внутренней стороной.

Мякоть бананов используется при приготовлении масок для лица и питательных масок для волос.

Кожаной обуви можно придать блеск, протирая ее шкуркой банана.

Как вы видите, существует немало аргументов для того, чтобы приобрести этот вкусный и полезный фрукт.

: Новости Ю