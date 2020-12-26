Врач назвал причину болей в горле на холоде

Люди верят, что их сезонная простуда с соплями, кашлем и болью в горле связана буквально с охлаждением головы. Это обычно не совсем так.

Об этом в блоге пишет врач Георгий Сапего.

Доктор пояснил: простуда – это вирусное заболевание, которым чаще заражаются зимой. Но сам холод болезнь не вызывает.

Ну то есть если реально обморозить себе горло где-нибудь за Полярным кругом, то можно и заболеть. Но для этого надо быть канадским военнослужащим. Почти наверняка вам такое не грозит.

В случае с горожанами в Европе всё будет проще. Вы зимой будете грязной варежкой отогревать себе нос, и так внутрь вашей головы попадет вирус. Холод тут не виноват.

Это с одной стороны. Но есть и другая сторона медали. Бывают такие люди со сверхчувствительной глоткой, у которых реально от холода болит горло.

У некоторых людей ткани горла реагируют на холод улицы так: у них начинает болеть горло. В тепле всё быстро проходит. Это не вирус. Это только боль. С ней ничего не нужно делать. Просто не дыши холодным воздухом.

То же самое происходит при испытании разных средств от боли в горле. Людей не заражают вирусом простуды. Людям просто вдувают в нос или горло непрерывным потоком охлажденный до нужной температуры воздух. Так удается добиться появления стандартной боли в горле.

Причем, там даже какие-то воспалительные субстанции в горле появляются. Их можно оттуда отмыть и посчитать. То есть жертвы таких экспериментов не просто орут, что им больно, но и количественно можно их боль измерить.

Получается, что некоторые люди, если очень постараются, то могут сделать себе больное горло на морозе. Но это не простуда.

Источнки: golos.ua