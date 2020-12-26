Лилия Ребрик восхитила образом дивы 30-х годов

Украинская телеведущая Лилия Ребрик умеет удивлять публику. Она часто радует поклонников регулярными публикациями в Instagram, а на этот раз покорила кардинальной сменой имиджа.

Знаменитость полностью окунулась в атмосферу 30-х годов, примерила роскошное платье того времени и сменила прическу. Позировала телеведущая с роскошными аксессуарами среди которых цепочка, усыпанная камнями на руке, массивное колье, серьги и веер. Глубокое декольте в вечернем наряде подчеркнуло формы Лилии, а разрез на платье обнажил ее ножки.

Щастить мені працювати зі справжніми феями краси, які одягнуть тебе з голочки , намалюють, а ти ходи і відчувай себе Богинею з іншого століття. Дивишся потім на фото: «Наче ти й не ти…». Але це мабуть і є родзинка нашої професії «бути різною і при цьому залишатися собою». Але «рівно о півночі карета перетвориться на гарбуз» і не уявляєте яка радість потім влізти в улюблені кросівки та спортивний стиль і кроком руш… У звичайне життя,

прокомментировала фотосессию Лилия Ребрик.

Для просмотра фото листай вправо.

: Новости Ю