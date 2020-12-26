Ольга Цибульская задумалась о поиске мужчины

Ольга Цибульская сделала шуточную публикацию, позабавив поклонников в снежный день. Участница «Фабрики звезд» призналась, что ищет мужчину. Артистка жаждет «сНежных» отношений.

Украинская артистка Ольга Цибульская опубликовала в личном аккаунте в Инстаграм две новые фотографии. Селфи певица сделала в снежный день в Киеве на фоне заснеженного авто, как бы намекая, что не обойдется без помощи.

В подписи к посту Ольга написала:

«Ищу мужчину для сНежных отношений»

А также в шутку добавила несколько фактов о себе:

«Я ненасытная. Мне надо трижды в день….чистить авто от снега»

Ольга Цибульская в кадре предстала без макияжа в джинсовой куртке, белом шарфе и коричневой шапке. Стоит отметить, что 35-летняя звезда выглядит превосходно.

На самом деле в личной жизни артистки все хорошо. Она замужем, хоть и скрывает личность своего возлюбленного. История отношений Ольги с мужем началась еще в школьные годы, а почти шесть лет назад, под Рождество, 6 января, родился их первенец. Ребенка супруги назвали Нестором.

: showbiz.today.ua