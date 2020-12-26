Названий ідеальний овоч для серця, мозку і травлення

Броколі, що вважається суперпродуктом, може похвалитися вражаючим поживним складом. Цей вид капусти також тісно пов’язаний з багатьма перевагами для здоров’я, від кращого травлення до більш здорового серця. До того ж, броколі є досить універсальним і смачним доповненням до збалансованої дієти.

Користь броколі для здоров’я

Ось деякі з найбільш відомих переваг броколі, поживного хрестоцвітного овоча:

Бореться з запаленням – броколі може допомогти захистити наші клітини від шкідливого впливу запалення завдяки потужному рослинному з’єднанню, відомому як кемпферол.

Підтримує здоров’я серця – дослідження показують, що броколі може знизити кров’яний тиск, що є лише одним із способів підтримки здоров’я серця. Броколі також допомагає знизити рівень поганого холестерину. Високий рівень холестерину і артеріального тиску може підвищити ризик серцевих захворювань.

Уповільнює старіння мозку – містяться в броколі потужні антиоксиданти, такі як кемпферол і сульфорафан, також можуть допомогти уповільнити зниження розумового розвитку, захищаючи клітини мозку від запалення.

Покращує травлення – броколі рясніє клітковиною, яка сприяє просуванню їжі по кишечнику. З цієї причини у людей, які часто їдять продукти, багаті клітковиною, не виникає проблем з дефекацією на регулярній основі.

Підтримує здорову вагітність – броколі багата фолієвою кислотою або вітаміном B9, поживною речовиною, необхідною для здорового розвитку мозку плода. Тому вагітним жінкам слід їсти більше порцій броколі.

Захищає шкіру від сонячних променів – надмірне перебування на сонці може пошкодити нашу шкіру і прискорити старіння. На щастя, вітамін С в броколі допомагає захистити нашу шкіру від шкідливих ультрафіолетових променів сонця.

: ukrhealth.net

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