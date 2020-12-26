Екс-кохана Майлі Сайрус розповіла про їхній роман

Колишня кохана Майлі Сайрус, Кейтлін Картер, знову заговорила про роман зі співачкою. Відносини між знаменитостями закрутилися влітку 2019 року, коли Майлі розлучилася з Ліамом Хемсвортом.

У новому епізоді подкасту Scrubbing In Кейтлін зазначила:

«Я не соромлюся тієї статті журналу Elle».

Вона мала на увазі своє минулорічне інтерв’ю з виданням, в якому розповіла, як розлучилася з бойфрендом і почала зустрічатися з Сайрус.

«У 25 років я зустріла чоловіка, за якого вирішила вийти заміж. Я вважала його найкрасивішим чоловіком на планеті, із золотим серцем і тягою до пригод. Нам ніколи не було нудно. Ми стали кращими друзями», – описувала свої відносини в інтерв’ю Кейтлін.

Однак через кілька років хвилюючих відносин пара зіткнулася з кризою. Кейтлін стала більше часу проводити без коханого і багато подорожувати. В одну з подорожей вона вирушила зі своєю подругою Майлі. І з подивом виявила, що закохана в неї.

«Я була закохана в неї так само сильно, як і в попереднього партнера. Це просто трапилося, і я відчувала, що все йде правильно. Згадуючи нашу трирічну дружбу, я зрозуміла, що мене завжди особливо тягнуло до неї, але до тієї поїздки мені ніколи не приходило в голову думати про Майлі в романтичному сенсі», – поділилася Кейтлін.

У бесіді для подкасту Картер підтвердила свої слова:

«Я сама була більше всіх здивована тим, що зустрічаюся з подругою. Це було зовсім ненавмисно, я просто дуже в неї закохалася. Після відносин з нею мені захотілося творити і висловлюватися. Тому ми зробили те інтерв’ю з Elle. Після нього мені стало легше. Але тепер я не хочу, щоб мої відносини ставали публічними», – підсумувала Кейтлін.

: bilshe.com

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