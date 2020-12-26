Настя Каменских, Потап и Осадчая в вышиванках блистали на рождественской вечеринке

Украинская певица Настя Каменских с мужем Потапом блистали в вышиванках на светском мероприятии

Как сообщает Politeka.net, кадрами певица поделилась на своей странице в Инстаграм.

Звездные супруги посетили празднование Рождества, которое организовала Христя Храновская.

Потап появился на мероприятии. Которое проходило в украинском стиле, в черной вышиванке. Каменских же одела вышитый топ, который обнажил ее живот.

Рядом с Каменских зажигала и телеведущая Катя Осадчая. Она пришла на празднование в более традиционном украинском наряде.

: sport.politeka.net