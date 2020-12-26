Ознакою яких хвороб може бути задишка

Лікарі говорять, що далеко не завжди причина у COVID-19

Симптом у вигляді задишки може виникати не тільки через зараження коронавірусом — ховатися за її появою, наприклад, можуть небезпечні патології серця, включаючи серцеву недостатність. Лікарі розповіли, симптомом яких хвороб частіше за все буває такий стан.

Поява задишки супроводжується прискореним диханням і дискомфортним загальним станом — людина відчуває тиск у грудях, задуху через брак повітря та неможливість робити глибокі вдихи.

Якщо ви відчули раптову або сильну задишку, або її епізоди почали повторюватися, — слід обов’язково звернутися до лікаря. Зазвичай фахівці, що займаються лікуванням даної проблеми, шукають її причину. Такий симптом, як задишка може означати різні проблеми зі здоров’ям, часто пов’язані із захворюваннями серця та легень.

Гостра і хронічна. Задишка може бути гострою (раптовою) або хронічною (тривалою). Гостра форма цього стану може тривати протягом декількох хвилин або годин. Хронічна може з’являтися навіть після виконання абсолютно звичайних повсякденних дій — наприклад, при вставанні з положення сидячи.

Частіше за все причинами гострої задишки є:

– колапс легені,

– гостре серцево-судинне захворювання,

– серцева недостатність,

– вагітність,

– важкі алергічні реакції,

– пневмонія,

– згустки крові в легенях,

– грижа стравохідного отвору діафрагми,

– панічні атаки.

Серед поширених причин хронічної задишки виділяються:

– ожиріння,

– астма,

– високий кров’яний тиск в легенях,

– фіброз легенів,

– серцеві захворювання,

– хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ),

– анемія

– рак легенів.

Крім того, появі задишки або її посилення сприяють різні забруднення повітря, пил, хімічні пари та дим від пожеж.

: greenpost.ua

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