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Диетологи объяснили, нужно ли есть суп каждый день

27.12.2020

Важно не пересаливать блюдо, чтобы оно оставалось полезным.

С детства от мам и бабушек мы слышим о том, что суп нужно есть каждый день. И, действительно, диетологи сходятся во мнении, что суп нужно ежедневно включать в свой рацион.

В чем же польза борща, бульона или рассольника? Во-первых, суп – это блюдо довольно насыщенное и калорийное, которое придает чувство сытости, что снижает риск переедания.

Во-вторых, супы полезны, поскольку содержат много овощей, которые, как правило, люди не любят употреблять отдельно.

В-третьих, супы важны для поддержания водно-электролитного баланса в организме.

Если человек работает много, то его обед должен состоять из первого, второго блюда и чая. Если же у человека сидячая или малоподвижная работа, то суп достаточно есть три раза в неделю. При этом важно не пересаливать блюдо, чтобы оно оставалось полезным.

: lenta.ua

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