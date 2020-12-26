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Оля Полякова надела обольстительный костюм для гонок

27.12.2020

Украинская исполнительница Оля Полякова всегда поражает своими яркими сценическими образами, однако на этот раз она взбудоражила внимание даже наименее благосклонных к ней фанатов. Звезда надела сексуальный костюм для гонок.

36-летняя певица продемонстрировала свой новый эффектный look в инстаграм-профиле. Женщина снялась в нем в одном из телевизионных шоу. Яркий красный костюм-комбинезон с выраженной зоной груди, металлическими вставками и молнией еще надолго запомнится фанатам Поляковой.

“Все! Финал! Я ворвалась в костюме для гонок на финишную прямую! 12345?” – написала в заметке Полякова.

Обольстительный образ артистки идеально подчеркивал ее стройные формы и длинные ноги. Образ Оли стилисты завершили высоко завязанным конским хвостом и нежным макияжем с акцентом на черных “стрелках” на глазах.

: howdream.org

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