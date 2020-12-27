20 лучших природных антибиотиков

Лекарственные аптечные антибиотики, которые, помимо положительного действия, вызывают нежелательные побочные эффекты, иногда можно заменить природными антибиотиками

В пик ОРВИ медики акцентируют внимание на том, что бездумное использование антибиотиков приводит к тяжелому течению респираторных заболеваний. При этом повысить защитные функции организма можно с помощью природных антибиотиков.

К ним относятся: базилик, брусника, голубика, горчица, гранат, грейпфрут, имбирь, калина красная, капуста, клюква, корица, красное и белое сухое вино, лимон, лук, малина, мёд и прополис, облепиха, редька, хрен, чёрная смородина, чеснок, — все они обладают антибактериальным эффектом и эффективно используются как в народной, так и в официальной медицине. Употребление этих продуктов в ежедневном рационе поможет повысить иммунитет и справится с возбудителями респираторных заболеваний, а также решат проблему зимнего авитаминоза.

: health.comments.ua