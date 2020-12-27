Влад Яма розповів про свою найбільшу фобію

У кожного є свої таємниці та скелети в шафі. І, погодься, цікаво дізнатися щось приховане. Особливо якщо це якась знаменитість. Фактом, який приголомшив усіх, поділився в ефірі ігрового шоу “Хто зверху?” (Новий канал) Влад Яма. Повідомляє «Люкс ФМ».

І учасникам, і глядачам, і ведучим було складно повірити в таке зізнання дорослого й сильного чоловіка. Опонентка Влада у батлі цікавих фактів Леся Нікітюк припустила, що саме це могло стати причиною їхнього конфлікту на “Танцях з зірками”. Мовляв, вона – Кіт за східним гороскопом, а Влад боїться цих тварин. Чи правильні її здогадки – загадка, але фобія Ями – реальний факт.

Усе почалося з того, що в дитинстві на мене напала кішка. Вона стрибнула на мене, потім пробігла по всьому тілу й дуже пошкрябала. Після того це траплялося ще кілька разів,

– розповів Влад Яма.

Та виявляється, не лише в дитинстві хореограф, м’яко кажучи, не міг домовитися з пухнастими, а й у дорослому житті теж.

Якось, коли тільки приїхав у Київ, я зняв кімнату, – зізнався за лаштунками шоу Яма. – Заплатив уже за два місяці, оселився. Аж раптом вночі дізнався, що в хазяйки є кішка. Вона спочатку намагалася потрапити в мою кімнату, а наступного дня подряпала саму ж власницю. Після цієї ситуації я відразу з’їхав.

: trserial.net.ua

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