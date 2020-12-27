Онкологи назвали наиболее частые симптомы рака горла

Трудности с глотанием, либо шумное, со свистом дыхание могут быть симптомами рака горла – его сигналы проявляются в зависимости от того, какая часть горла поражается злокачественным образованием.

Рак горла – это общий термин, обозначающий различные типы рака, поражающие области горла. Он подразумевает развитие рака щитовидной железы, пищевода или дыхательной трубы – разновидностей, имеющих разные симптомы. Признаки рака горла были названы онкологами из организации Macmillan Cancer Support (Великобритания).

Рак щитовидной железы. Этот тип рака горла начинается в железе, расположенной в передней части шеи, чуть ниже голосового аппарата. У молодых людей и женщин, по данным онкологов, наиболее распространенным является папиллярный рак щитовидной железы. В среднем возрасте чаще встречается фолликулярный рак органа.

Специалисты констатируют, что характерным симптомом рака щитовидной железы является безболезненная шишка на шее, которая постепенно увеличивается.

Рак пищевода. Опухоль возникает в мышечной трубке, которая соединяет рот с желудком. В Macmillan Cancer Support сообщают, что ее наиболее частым признаком является затруднения при глотании. Люди с этим заболеванием могут чувствовать, что еда застревает в горле или груди.

Рак трахеи. Возникает в дыхательном горле, соединяющем рот и нос с легкими. Чаще всего встречается у людей старше 60 лет, особенно распространен среди мужчин.

Онкологи предупреждают, что существует семь основных симптомов рака трахеи:

одышка,

кашель,

кровохарканье,

свистящее, шумное дыхание,

хриплый голос,

затрудненное глотание,

постоянно возвращающиеся лихорадка, озноб и инфекции грудной клетки.

Несмотря на то, что эти симптомы могут быть вызваны другими проблемами со здоровьем, нужно обязательно обратиться к врачу при их появлении, поделились рекомендацией эксперты организации.

: Новости Ю