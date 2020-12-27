Прості способи уникнути харчового отруєння в Новий рік

Харчове отруєння – це поширена проблема, особливо в період новорічних канікул. Більшість випадків протікають в легкій формі, а одужати можна без особливого лікування. Повідомляє сайт Наша мама.

Однак у важких випадках може знадобитися госпіталізація. Експерти дали кілька простих порад, які допоможуть запобігти отруєнню на Новий Рік.

У Національній бібліотеці медицини США були опубліковані дослідження харчових отруєнь. В результаті фахівцям вдалося виявити кілька основних моментів, які допоможуть уникнути цього захворювання.

По-перше-необхідно відмовитися від непастеризованих молочних продуктів і фруктових соків. Продукти, які пройшли процес пастеризації, більше не містять мікробів, повідомляє Express.

Також рекомендується ретельно готувати їжу. Особливо ця порада відноситься до червоного м’яса, птиці та яєць. Теплова обробка продуктів повністю знищує шкідливі мікроби.

При приготуванні сирого м’яса і птиці слід триматися подалі від свіжих фруктів і овочів, наприклад, використовувати окремі обробні дошки і ножі.

Також необхідно постійно тримати робоче місце і руки в чистоті. Експерти в галузі охорони здоров’я рекомендують регулярно пити воду. Вона здатна допомогти організму швидше боротися з симптомами отруєння.

: nashamama.com

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