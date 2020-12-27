Симптомом хвороби Альцгеймера назвали плутанину з оплатою рахунків

Американські вчені з Національного інституту з проблем старіння (NIA) проаналізували стан понад 80 тис. літніх жителів США, які жили самостійно і, відповідно, самі оплачували рахунки і вели фінанси. Результати дослідження показали, що труднощі з грошовими питаннями можуть бути попередженням про хворобу Альцгеймера, яка розвивається.

Зокрема, за час дослідження приблизно у 27 тис. осіб розвинулася деменція, або недоумство. У середньому проблеми з платіжками починалися за шість років до діагнозу хвороби Альцгеймера.

Так, люди починали затримувати оплату на 5,2% частіше. Через дев’ять місяців після виявлення захворювання цей показник дорівнював 17,9% в порівнянні з тими, у кого цієї хвороби немає.

Відзначається, що найбільш виразні прояви хвороби Альцгеймера у фінансових справах спостерігалися у людей з низьким рівнем освіти. Симптоми проявлялися ще раніше – за сім років до постановки діагнозу.

Ті, хто мав вищу освіту, починали плутатися в рахунках на оплату тільки за 2-2,5 роки до розгорнутої картини, повідомляє Med Новини.

Автори дослідження підкреслюють, що подібне-складності з грошима – відноситься до унікальних патернів порушень, які відрізняють Альцгеймер.

Наприклад, при глаукомі пацієнти не відчували труднощів з фінансами до постановки діагнозу. На думку вчених, це дозволить виявляти деменцію на ранніх стадіях, а, значить, і своєчасно уповільнити його перебіг.

: ukrhealth.net

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