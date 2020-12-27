Небезпечним для печінки назвали популярний у всьому світі напій

Вчені назвали популярний напій, який прискорює обмін речовин, покращує пам’ять, сприяє втраті ваги і має безліч властивостей, що збільшують тривалість життя. Його помірне споживання, а саме, не більше трьох чашок в день, позитивно впливає на організм на думку фахівців. Однак при зловживанні можуть виникнути побічні ефекти.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Food Research International, в звичайному чаї містяться таніни – поліфенольні сполуки, які роблять цей популярний напій і вино гіркими на смак. Вони можуть перешкодити засвоєнню заліза. Якщо ж не хочеться скорочувати споживання чаю в день, то потрібно переконатися чи присутня достатня кількість продуктів, багатих залізом, в щоденному раціоні.

Ще одна проблема-наявність токсинів в чайному листі. Вона стосується всіх рослинних продуктів в умовах сучасної екології. Дослідники уточнюють, що в результаті тестування 30 видів чаю в кожному з них був виявлений свинець.

При цьому рівень алюмінію був вище рекомендованої норми на 20%. Щоденне вплив токсинів може викликати пошкодження печінки.

Вчені також виявили високий рівень фтору. На їхню думку, він сприяє прискореному пошкодженню зубів, кісток і суглобів. Ще однією проблемою при зловживанні чаєм назвали занепокоєння. А також проблеми зі сном і головні болі.

Вся шкода пов’язана з кофеїном, який міститься в чайному листі. Зрозуміло, його рівень набагато менше ніж в каві – від 20 до 60 мг в чашці. Однак при постійному вживанні може спостерігатися печія.

Любителям чаю з лимоном також рекомендують знизити денну дозу. Незважаючи на те, що лимонна кислота є антиоксидантом, чай з лимоном містить високий рівень важких металів.

Щоб зменшити шкідливий вплив на організм, необхідно стежити за нормою і вибирати розсипний листовий чай. На думку фахівців, в ньому набагато менше шкідливих елементів, ніж в пакетованому.

: lhealth.info

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