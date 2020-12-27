Настя Каменских очаровала сияющим видом у новогодней елки: жена Потапа просто красавица

Известная украинская певица Настя Каменских похвасталась в социальных сетях домашним снимком у новогодней елки.

Настя Каменских уже на протяжении 3 лет занимается сольной карьерой под сценическим псевдонимом NK. Уже через год сольной карьеры NK добилась выдающихся успехов – Каменских стала первой певицей из Украины, покорившей чарт Billboard с международным хитом Peligroso. Кроме своей концертной деятельности Каменских успевает активно вести свой микроблог в Инстаграм. Блог Насти Каменских в Instagram насчитывает более 5 млн подписчиков. На своей странице жена Потапа публикует личные фото, делится с поклонниками советами и анонсами новых песен.

Сегодня, 25 декабря, Настя Каменских опубликовала очень милое фото у новогодней елки. Настя позировала в теплом облегающем платье, с красиво уложенными кудрями и легким макияжем. Артистка улыбаясь, вешала украшение на елку.

Пользователи Сети оценили праздничное фото артистки и отметили, что Каменских выглядит, как всегда непревзойденно. «Классная такая», «Как всегда шикарная», «Фотка агонь», «Шикарно выглядите, так держать!», «Вау , на этой фотке ты просто супер», — прокомментировали фото фолловеры.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

: odnaminyta.com