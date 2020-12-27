Вчені назвали п’ять небезпечних побічних ефектів кави

Кава улюблена багатьма за її терпкий смак і бадьорість, яку вона дає. Також цей напій має низку переваг для здоров’я, наприклад, зменшує хронічні запалення в організмі. При цьому існує різна інформація і про негативні властивості кави, проте не завжди вона має під собою науковий доказ, на відміну від наступних п’яти небезпечних побічних ефектів напою.

Так, кофеїн викликає короткочасне підвищення систолічного артеріального тиску, що може бути небезпечно для людей з високим тиском. Такі дані Гарвардської медичної школи, з яких також випливає, що регулярне вживання кави при цьому не пов’язане з ризиком розвитку гіпертонії. Однак деякі дослідження такий взаємозв’язок виявляли, пише MSN.

Якщо щодня вживати по три чашки кави, то це може стати причиною частих головних болів і мігрені. Подібного ефекту немає у тих, хто п’є 1-2 чашки напою в день. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Американському медичному журналі.

У матеріалах, опублікованих в журналі Health, психіатр Келлі МакГрейн з центру жіночого здоров’я при Вустерському відділенні клініки Клівленда попереджає, що кава підвищує тривожність. Якщо людина схильна до тривоги, то напій тільки посилить її. Це може виражатися в нудоті, прискореному серцебитті, підвищеному потовиділенні, запамороченні.

Четвертий негативний побічний ефект кави полягає в тому, що кількість часу на сон скорочується на годину. Для того, щоб висипатися, необхідно вживати напій за шість годин до сну, випливає з дослідження 2013 року, яке було опубліковано в Журналі клінічної медицини сну.

Те, що надмірна кількість кави заважає зачаттю і збільшує ймовірність викидня, не було підтверджено. Про це повідомила Гіл Вайс – доктор медицини, акушер-гінеколог, партнер Асоціації жіночого здоров’я. При цьому вона зазначила, що все одно радить вагітним і бажаючим завагітніти жінкам обмежити кількість напою з кофеїном в раціоні.

: ukrhealth.net

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.