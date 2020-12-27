Вялость может быть опасным симптомом из-за уровня сахара в крови

Вялость может быть опасным симптомом, поскольку таким образом проявляется чрезвычайно высокий уровень сахара в крови.
Исследование ученых, представляющих Институт качества и эффективности здравоохранения (IQWiG) показало, что ощущение вялости из-за отсутствия энергии и мотивации может быть признаком опасно высокого уровня сахара в крови. Научные специалисты предупреждают, что избыток сахара в крови может вредить состоянию нервов, кровеносных сосудов, мозга, сердца, почек, провоцируя множество их нарушений.
«В состоянии вялости из-за повышенного уровня сахара в крови человек испытывает нехватку тонуса и энтузиазма, апатию, нежелание делать что-то, требующее от него усилий», — заявили исследователи из IQWiG.
Помимо того, важно обращать внимание на сопутствующие данному состоянию ощущения. Они включают
сильную жажду,
частое мочеиспускание,
тошноту,
головокружение,
дезориентацию,
сонливость,
обморочное состояние.
Их присутствие наряду с вялостью и апатией обусловливается опасным состоянием гипергликемии.
«Если указанные симптомы проявляются в течение длительного времени или продолжают периодически возникать, важно обратиться к врачу и обследоваться», — заключили ученые.
: Новости Ю