Вялость может быть опасным симптомом из-за уровня сахара в крови

Вялость может быть опасным симптомом, поскольку таким образом проявляется чрезвычайно высокий уровень сахара в крови.

Исследование ученых, представляющих Институт качества и эффективности здравоохранения (IQWiG) показало, что ощущение вялости из-за отсутствия энергии и мотивации может быть признаком опасно высокого уровня сахара в крови. Научные специалисты предупреждают, что избыток сахара в крови может вредить состоянию нервов, кровеносных сосудов, мозга, сердца, почек, провоцируя множество их нарушений.

«В состоянии вялости из-за повышенного уровня сахара в крови человек испытывает нехватку тонуса и энтузиазма, апатию, нежелание делать что-то, требующее от него усилий», — заявили исследователи из IQWiG.

Помимо того, важно обращать внимание на сопутствующие данному состоянию ощущения. Они включают

сильную жажду,

частое мочеиспускание,

тошноту,

головокружение,

дезориентацию,

сонливость,

обморочное состояние.

Их присутствие наряду с вялостью и апатией обусловливается опасным состоянием гипергликемии.

«Если указанные симптомы проявляются в течение длительного времени или продолжают периодически возникать, важно обратиться к врачу и обследоваться», — заключили ученые.

: Новости Ю