Сколиоз – это состояние, которое влияет на позвоночник, заставляя его неестественно выгибаться. У человека со сколиозом позвоночник может принимать S или С форму, а тяжесть состояния увеличивается со временем.

В большинстве случаев сколиоз в легкой форме не проявляется какими-либо симптомами и не требует лечения. Однако более тяжелый сколиоз может вызвать множество медицинских осложнений. Вот 10 самых частых причин сколиоза.

Церебральный паралич

В некоторых случаях сколиоз может быть вызван церебральным параличом, особенно у детей младшего возраста. Церебральный паралич – это состояние, которое влияет на нервную систему, а именно на мозг и на нервы.

Нервно-мышечные проблемы

Еще одна частая причина сколиоза – проблемы нервно-мышечной системы. В этом случае кривизна позвоночника напрямую зависит от нарушений в мозге и спинном мозге. Мышечная система также может играть определенную роль в развитии позвоночника. Со временем мышцы, как правило, становятся слабее, что может ухудшить симптомы и подчеркнуть кривизну.

Разная длина ног

Еще одной возможной причиной развития сколиоза является разная длина ног. Чтобы определить наличие такой деформации, специалист измерит длину ваших ног и сравнит различия. Как правило, для лечения этого состояния применяют физическую терапию.

Опухоли

Опухоли и другие образования, как доброкачественные, так и злокачественные, способны вызывать сколиоз. Чаще всего это состояние встречается у людей пожилого возраста, но может затронуть людей из любой возрастной категории.

Идиопатический сколиоз

Идиопатический сколиоз на сегодняшний день является одной из самых распространенных причин сколиоза. Это состояние характеризуется деформацией позвоночника, которая характеризуется быстрым началом и быстрым прогрессированием. Крайне важно правильно определить тип сколиоза и начать оптимальное лечение, которое может включать физическую терапию и хирургическое вмешательство.

Врожденные дефекты

Врожденные нарушения также могут быть причиной сколиоза. Тяжесть и степень таких нарушений варьируется в зависимости от нарушений, развития плода и периода обнаружения дефектов.

Унаследованные болезни

Значительным фактором, влияющим на развитие сколиоза, являются заболевания, передающиеся по наследству. Большинство унаследованных заболеваний редко встречаются и поэтому трудно поддаются лечению. Раннее выявление заболевание улучшает прогнозы и качество жизни.

Синдром Марфана

Синдром Марфана – редкое заболевание, поражающее соединительные ткани организма. Это одно из самых распространенных генетических заболеваний, которые могут вызвать сколиоз. Без сильной соединительной ткани организм не может нормально расти и развиваться. Это также может влиять на различные части тела, включая сердце, глаза, кости и позвоночник.

Синдром Ретта

Синдром Ретта – это редкое генетическое заболевание. В основном оно встречается у девочек. В большинстве случаев заболевание диагностируется на ранних стадиях, что позволяет своевременно начать лечение.

Спина бифида

Спина бифида – это врожденный порок, характеризующийся расщеплением позвоночника. Обнаружить заболевание может быть сложно из-за отсутствия или легкой интенсивности симптомов. В конечном итоге порок может стать причиной сколиоза.

: Новости Ю