Жена Влада Ямы показала “стильный и смелый“ танец

Украинский танцор и хореограф гордится своей талантливой и очень красивой женой Лилианой. Влад Яма назвал танец супруги «стильным и смелым».

На своей странице в соцсети Инстаграм самый популярный украинский хореограф поделился видеозаписью, на которой запечатлена его супруга в весьма смелом и даже дерзком танце. Под опубликованным зажигательным видеороликом Влад Яма написал короткий пост, которым выразил свое отношение к жене и ее талантам.

«Когда твоя жена – ещё та зажигалка…? Обожаю!..? @liliya_yama ?????? Получилось очень стильно, а главное – смело!..?» – поделился Влад Яма с поклонниками.

Стоит отметить, что не один Влад Яма приходит в восторг, глядя на супругу в танце. Фанаты звездного семейства тоже обожают наблюдать за талантливой Лилианой. Об этом фолловеры написали в комментариях на страничке хореографа.

: life.today.ua