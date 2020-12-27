Оля Полякова розповіла, скільки коштував її найдорожчий кліп

Зірка поспілкувалася з Олександрою Кучеренко в програмі “33 за 3” та відверто відповіла на всі її питання. Виявилося, найдорожчий ролик за всю кар’єру співачки – відео на пісню “Лёд тронулся”, режисером якого став Алан Бадоєв. Так, за роботу він взяв понад 100 тисяч доларів. Повідомляє «Люкс ФМ».

Окрім того, розсекретила деякі пункти у своєму райдері. Обов’язково повинна бути вода, білі рушники та чисті штори. Мовляв, коли на них багато пилу, їй складно дихати. Цікаво, що перші гроші Полякова заробила ще дитиною – продавала жувальні гумки на базарі у Ставищах, що під Києвом. Згодом, завдяки цьому вона придбала собі велосипед.

: trserial.net.ua

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