Настя Каменских в обтягивающем платье спровоцировала слухи о беременности

Украинская певица Настя Каменских поделилась рождественским фото и поздравила поклонников с праздником

Чтобы поздравить поклонников с праздником, в этот раз Настя Каменских решила поделиться ярким фото, которое несколько часов опубликовала в Instagram. Домашнее атмосферное фото получилось очень ярким и его тут же обсудили фанаты.

Звезда решила попозировать рядом с аккуратно украшенной елкой и порадовать фанатов новой сменой имиджа. В этот раз Настя позировала в трикотажном платье легким коричнево-пастельном оттенком.

Свой милый образ певица дополнила макияжем с акцентом на естественную красоту, а также уложила непослушные волосы в маленькие кудри.

“Счастливого Рождества всем, кто сегодня празднует”, — написала она под фотографией на английском языке.

Поклонники отреагировали по-своему: кто-то восхитился звездой, кто-то похвалил ее, а кто-то отметил, что артистку не пощадил возраст.

: sport.politeka.net