Медики розповіли, чому в деяких людей не буває температури під час хвороби

Якщо немає підвищення температури, це ще не означає, що людина не може серйозно захворіти

Підвищення температури тіла є типовим симптомом вірусних або бактеріальних інфекцій, однак у деяких людей його не буває. Чи означає це, що їм пощастило, адже стан при підвищеній температурі дуже неприємний — хворий відчуває млявість, озноб, головний біль, ломоту у тілі та навіть нудоту. Повідомляє fitbook.

Доктор медицини Майкл Фельд з Німеччини констатує, що лихоманка є важливою функцією організму, спрямованою на запобігання інфекції. За словами медика, при проникненні патогенів (бактерій, вірусів або паразитів) в організм імунна система виділяє речовини-посередники, так звані протизапальні цитокіни. Коли речовини досягають гіпоталамуса, це може викликати значне підвищення температури тіла, завдяки якій збудники хвороби випаровуються. Багато вірусів та бактерій гинуть при 38,5 градусах Цельсія і тим більше при температурі в 39 градусів, говорить доктор Фельд.

Чому у деяких людей не буває температури? Лікар пояснює, що причини цього різноманітні. З одного боку, існують індивідуальні, генетично обумовлені властивості організму. З іншого боку, з віком імунна система перестає функціонувати так само надійно, як в молоді роки. Це стосується і роботи гіпоталамуса, і вивільнення речовин, що підвищують температуру, а також функцій інших органів, які елементарно зношуються з часом.

Відсутність температури може бути небезпечним симптомом. Відомо, що підвищення температури тіла до 41 градуса може викликати серйозні пошкодження тканин і органів, створюючи загрозу для життя. Але відсутність температури — інша крайність.

Не критичне підвищення температури тіла стимулює метаболічні процеси та робить більш ефективною боротьбу зі збудником захворювання. Крім того, лихоманка зазвичай змушує хворих лягти спати, що теж допомагає впоратися з хворобою.

«Якщо, наприклад, в разі пневмонії не виникає лихоманки, пацієнти ризикують неправильно інтерпретувати своє серйозне захворювання. Просто з тієї причини, що відсутній ключовий симптом», – пояснює доктор Фельд.

Людям, які знають, що у них не підіймається температура, медик радить звертати увагу на інші можливі симптоми, що дозволяють виявляти захворювання та застосовувати необхідне лікування.

: greenpost.ua

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