Григорий Решетник покорил рождественским фото с женой и тремя сыновьями

В конце ноября ведущий шоу “Холостячка” Григорий Решетник в третий раз стал отцом. По случаю Рождества многодетный звездный отец опубликовал первое семейное фото в полном составе, с тремя сыновьями и женой.

Примерный семьянин и популярный телеведущий Григорий Решетник умилил поклонников. На личной странице в инстаграме он опубликовал семейный кадр со всеми потомками.

Многодетная семья позировала на фоне красивой елки в роскошной квартире в Киеве. Григорий Решетник, как и старшие дети Иван и Дмитрий, предстал в белой рубашке и темных брюках. Шоумен держал на руках новорожденного сына Александра, которому вскоре исполнится месяц. Мальчика родители одели в соответствии с семейным дресс-кодом – в белый костюм. Несмотря на то, что жена ведущего неоднократно фотографировалась с потомком, лицо малыша они пока скрывают от публики.

Сама Кристина Решетник выбрала белую миниюбку с длинными рукавами и кружевом. Она уложила волосы ровно и нанесла легкий макияж. Многодетная мамаша прижала к себе младшего Дмитрия, а Иван позировал справа от мамы.

“С Рождеством. Желаю счастливых праздников и удачи”, – поприветствовал Григорий Решетник.

: showdream.org