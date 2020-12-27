Медики оголосили шість продуктів, що поліпшують розумові здібності

Ці продукти допоможуть захиститися від вікових проблем з пам’яттю

Наш мозок розвивається протягом всього життя. Найбільш активно він розвивається у дитячому віці.

У подвійному сліпому дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Scientific Reports, вивчали ефективність оптимального харчування і вправ для поліпшення фізичної форми і когнітивних здібностей серед чоловіків та жінок, які перебувають на військовій службі у військово-повітряних силах США. У результаті виявили, що група, яка виконувала фізичні вправи разом із додаванням високобілкового харчового напою, що містить лютеїн, омега-3 жирні кислоти, фосфоліпіди, вітамін D та бета-гідрокси-бета-метилбутират (ГМБ), показала кращі результати у порівнянні з тією, учасники якої просто тренувались. Завдяки корекції харчування в учасників покращилася не тільки фізична форма, але й в розумові здібності.

Зміна раціону впливає на фізичні та розумові здібності, тож деякі напої і продукти харчування здатні посилити роботу мозку. А значить, допоможуть захиститися від вікових проблем з пам’яттю.

Лосось. Ця жирна риба особливо багата довголанцюговими жирними кислотами Омега-3, які мають вирішальне значення для роботи мозку і здоров’я серця. Дефіцит цих кислот пов’язаний з втомою, поганою пам’яттю і перепадами настрою. Тунець і палтус також можуть забезпечити здорову дозу Омега-3.

Авокадо. Містить велику кількість мононенасичених жирних кислот, які допомагають захищати клітини мозку, які підтримують несучі інформацію нерви. Дослідження показали, що авокадо покращує кровопостачання і доставку кисню в мозок, зміцнюючи навички критичного мислення, пишеа The Health Site.

Горіх. Не тільки зміцнюють мозок, але і стабілізують настрій. Горіхи багаті вітаміном Е, який може допомогти зменшити вікове зниження когнітивних функцій. Волоські горіхи – найкращий вибір. Вони є відмінним джерелом DHA-різновидів жирних кислот Омега-3, які, як було доведено, покращують когнітивні функції у дорослих.

Листова зелень. Шпинат і різні види капусти багаті поживними речовинами, такими як фолієва кислота, залізо, кальцій і вітаміни E і K, які корисні для мозку. Вживання листової зелені пов’язано з більш повільним віковим зниженням когнітивних функцій.

Чорниця. Висока концентрація антиоксидантів в чорниці допомагає збалансувати кількість вільних радикалів в організмі, щоб протидіяти окислювальному стресу. Оксидативний стрес може прискорити процес старіння мозку і порушити його роботу. Дослідження вчених Університету Тафтса показало, що чорниця здатна поліпшити пам’ять, а також запобігти втраті пам’яті.

Какао-боби. Відомо, що флаваноли (молекули у фруктах і овочах) роблять благотворний вплив на здоров’я серцево-судинної системи. Вчені вважають, що високий вміст в раціоні флаванолів також зміцнює мозок. Какао боби-найбагатше джерело флавоноїдів, але вони також присутні у винограді, яблуках, чаї, ягодах та інших продуктах харчування.

: greenpost.ua

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