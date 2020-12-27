Почему некоторые некурящие люди также заболевают раком легких?

Подавляющее большинство пациентов с раком легкого – курильщики. Однако иногда это заболевание встречается и у некурящих людей. Исследование, опубликованное в журнале Thorax, показало, что риск развития этого заболевания у некурящих может зависеть от того, какие микробы и в каком количестве живут у них в полости рта.

Как рассказывает Medportal.ru, факторами риска развития рака легкого у некурящих считаются пассивное курение, воздействие газа радона, загрязнение воздуха, семейную предрасположенность. Однако этими факторами не получается объяснить все случаи появления злокачественной опухоли у некурящих людей.

Авторы нового исследования хотели понять, какую роль в риске развития рака легкого играют бактерии, которые длительно живут в полости рта. Ранее состав микрофлоры рта уже связывали с риском рака головы и шеи и поджелудочной железы. Ученые считают, что бактерии могут попадать из полости рта в бронхи. А микробиота дыхательных путей предположительно может играть роль в развитии заболеваний легких – как доброкачественных, так и злокачественных.

Ученые проанализировали данные об участниках крупного исследования, которое было проведено с 1996 по 2006 год в Китае и среди участников которого были 114 некурящих пациентов с раком легкого. Микробиом полости рта этих людей исследования сравнили с микробиомом других 114 человек тех же полов и возрастов, но не страдающих от рака.

В микробиомах онкологических пациентов и здоровых людей ученые обнаружили существенные отличия. Как оказалось, чем больше было разнообразие бактерий в полости рта, тем ниже был риск развития рака легкого. Кроме того, вероятность появления опухоли уменьшалась при наличии больших количеств определенных микроорганизмов (из семейств бактероидов и спирохет).

У людей, которые заболели раком легкого, особенности микробиома, связанные с этой болезнью, наблюдались еще за несколько лет до появления заболевания. Ученые предполагают, что бактерии могут провоцировать рак легкого, вызывая хроническое воспаление и изменения в ДНК.

: aspekty.net