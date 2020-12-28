Вчені назвали продукти, які знижують ризик психічних розладів

Багато продуктів харчування можуть знизити ризик серйозних захворювань і поліпшити самопочуття людини. При цьому деякі з них роблять позитивний вплив не тільки на фізичне, а й психічне здоров’я.

В ході дослідження, опублікованого в журналі Frontiers in Psychology, фахівці виділили три “стовпи здоров’я”, які можуть підвищити психічне благополуччя людей. Серед них-достатній сон, фізична активність і вживання сирих фруктів і овочів.

У дослідженні брали участь 1,1 тис. осіб. Ті, хто їв порції сирих фруктів або овочів щодня, повідомляли про поліпшення самопочуття.

Однак ті, хто майже не їв ці продукти, або їв їх у великій кількості, розповіли про зворотний ефект і погіршення стану. У зв’язку з цим, підкреслюють фахівці, дуже важливо стежити за кількістю вживаних продуктів і не зловживати ними.

Також вчені нагадують, що важливим аспектом поліпшення психічного здоров’я є правильна кількість сну. Дослідження показало, що ті, хто спав по 8 годин на добу, починали відчувати собі краще.

А ті, хто спав 9-10 годин на добу, повідомили про зниження рівня депресивних симптомів. При цьому вкрай важливо якість сну, так як не настільки тривалий хороший сон надасть кращий вплив на організм, ніж довгий, але поганий сон.

: lhealth.info

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