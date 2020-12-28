Звездная мамочка Джессика Альба показала стройную фигуру на обложке журнала

Американская актриса Джессика Альба, которая имеет троих детей, поразила стройным телом в журнале Women’s Health. Женщина показала спортивные формы и рассказала, что делает, чтобы их достичь.

39-летняя актриса большую часть времени проводит дома, а не на съемочной площадке. Следовательно, она имеет возможность не только ухаживать за своими тремя детьми, но и заботиться о домашнем уюте и заниматься спортом. Новые фото в издании Women’s Health – этому подтверждение.

На обложке журнала Джессика позирует в спортивном белье, состоящем из топа и высоких трусиков белого цвета. У женщины – стройный живот и подтянутые ноги, что не может не поражать после трех родов. На других фото актриса позирует в другом белом “костюме”, который подчеркивает ее фигуру. У Альбы были распущенные прямые волосы и нежный макияж.

В интервью Альба поделилась, что во время пандемии она занималась пилатесом в домашнем спортзале 2-4 раза в неделю и отказалась от изнурительных тренировок.

“Пандемия заставила меня привыкнуть к тому, что не все должно застегиваться на все пуговицы. Также я поняла, что настоящая радость проявляется в моментах, когда мы играем с детьми, или обедаем, или когда сын хочет показать мне свой последний трюк на самокате… Вот что на самом деле важно”, – поделилась Джессика Альба.

В 2004 году на съемках “Фантастической четверки” Джессика начала встречаться с Кэшем Уорреном. В конце 2007-го года они объявили, что помолвлены, а их свадьба состоялась в мае 2008 года в Лос-Анджелесе. 7 июня того же года у них родилась дочь Онор. В 2011 году в паре родилась вторая дочь Хэвен Гарнер Уоррен, а 31 декабря 2017 года родился сын Хейес.

: showdream.org