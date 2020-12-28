Дожить до 100 лет: ученые выяснили, как это сделать

Место, где живет человек, оказывает существенное влияние на вероятность достижения им столетнего возраста

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что на планете есть места, где появляются высокие шансы дожить до столетнего возраста. Это маленькие города, но с высоким социально-экономическим статусом.

“Наше исследование дополняет растущее количество фактов, свидетельствующих о том, что социальные и экологические факторы вносят значительный вклад в долголетие”, – отметил автор данного эксперимента Раджан Бхардвадж.

Данные, которые были изучены специалистами, продемонстрировали, что в долголетии наследственность играет не самую важную роль, а именно – от 20 до 35 процентов достичь преклонного возраста.

Согласно словам экспертов, все зависит от образа жизни и привычек, которые человек для себя выбирает.

С помощью правильно выбранных действий можно изменить восприимчивость к различным заболеваниям в зависимости от генетики.

Получается, что когда человек живет в среде, которая способствует его здоровым привычкам и здоровому старению, то у него появляются высокие шансы повлиять на генетику.

Эксперты изучили уровень жизни человека (в зависимости от того, где он жил), доступ к качественной медицине, процент населения трудоспособного возраста, загрязнение воздуха и воздействие зеленых насаждений.

Исходя из этих данных, они составили анализ выживания человека в разных условиях, чтобы понять, какие факторы влияют на меньшую вероятность смертности до столетнего возраста. Высокий социально-экономический статус, прогулки по окрестностям и высокий процент населения трудоспособного возраста имели прямую взаимосвязь с достижением 100-летия.

: health.comments.ua