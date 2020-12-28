Юрий Горбунов из “Голос країни” показал, как развлекает сына без Кати Осадчей

Украинский телеведущий Юрий Горбунов измотал сына, пока его жена Екатерина Осадчая трудилась на работе

Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложил на своей странице в соцсети “Инстаграм” трогательное домашнее фото с трехлетним Иваном. Юрий Горбунов в розовой футболке-поло и серых шортах расположился с мальчиком за столом, чтобы порисовать красками.

Судя по фото, на какое-то время Ваня увлекся разукрашками, орудуя кисточками, но затем его сморил сон. Маленький художник лег папе на руки и заснул, а Юрий Горбунов решил не терять возможность и сделал селфи со спящим наследником.

“Когда папа с сыном сами остается на хозяйстве и ребенок “вырубается” на ходу”, – поделился телеведущий в описании.

“Так мило! Это смысл жизни…”; “Укатал папа Иванка!”; “Юрчик, бог в помощь”; “Папаня молодец”; “Хата на тата”; “Горбунович Горбунов радий вас бачити!”; “Урисовал” сына!”.