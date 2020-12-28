Раскрыт механизм, снижающий эффективность лечения рака

Разрушение хромосом и последующая их сборка способствует росту раковых клеток и развитию у них устойчивости к лечению. Это биологическое явление называется хромотрипсисом.

Результаты работы международной группы ученых были опубликованы в журнала Nature.

Хромотрипсис – это катастрофическое мутационное событие в истории клетки, которое включает в себя массовую перестройку ее генома, в отличие от постепенного приобретения перестроек и мутаций с течением времени. Геномная перестройка является ключевой характеристикой многих видов рака, позволяя мутировавшим клеткам расти быстрее, не подвергаясь воздействию противораковой терапии.

“Во время хромотрипсиса хромосома в клетке разбивается на множество частей, в некоторых случаях на сотни, с последующей повторной сборкой в перемешанном порядке. Некоторые части теряются, а другие сохраняются в виде внехромосомной ДНК (вхДНК). Некоторые из этих элементов вхДНК способствуют росту раковых клеток”, – сказал первый автор публикации и профессор медицины Офер Шошани,

Предыдущее исследование ученых показало, что почти половина всех злокачественных клеток при многих типах рака содержат вхДНК, что способствует развитию опухоли.

В последнем исследовании Шошани и его коллеги использовали прямую визуализацию структуры хромосом, чтобы определить этапы амплификации генов и механизм, лежащий в основе устойчивости к метотрексату, одного из самых распространенных химиотерапевтических препаратов.

Команда секвенировала полные геномы клеток, у которых развивается лекарственная устойчивость, и обнаружила, что разрушение хромосом запускает формирование генов, несущих вхДНК, которые придают устойчивость к противораковой терапии.

: kurs.com.ua