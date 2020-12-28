Оля Полякова розповіла, які подарунки робить своїм донечкам на новорічні свята

Українська співачка Оля Полякова замилувала шанувальників світлиною, на якій зображені її донечки. Вона зізналася, що ніколи не переймається подарунками для дітей на новорічні свята. За словами відомої артистки, Полякова дає донькам гроші, а вони купують те, що їм подобається. Проте, щоб заслужити омріяний подарунок, потрібно бути чемними. У співачки є список книжок, які повинна прочитати кожна із доньок.

На думку Олі, вона правильно виховує своїх дітей. Полякова повідомила, що не любить ходити по магазинах та обирати подарунки дітям. Їй набагато зручніше дати гроші, а доньки вже самі куплять собі те, що вважають за потрібне.

Також українська співачка розповіла, що дуже хоче полетіти на Мальдіви, але через карантинні обмеження не може цього зробити.

Шанувальники оцінили фото донечок та засипали їх компліментами. Вони вважають, що Полякова правильно виховує своїх дітей. Фани назвали її хорошою мамою. Проте, знайшлися й ті, які не підтримали думку артистки. За їхніми словами, співачці потрібно більше часу приділяти сім’ї.

А ще шанувальники зізналися, що старша дочка Полякової є копією своєї мами, адже вона така ж красива та струнка.

: wona.com.ua

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